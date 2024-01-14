Холина (Сарапова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти02.03.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Сарапов Фёдор
Мать: Сарапова Евдокия
Бракосочетание
16.07.1851
Муж: Холин Николай
Рождение ребёнка
11.02.1853
Дочь: Сапегина Александра
Отец ребёнка: Холин Николай
Рождение ребёнка
05.09.1854
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Холин Николай
Рождение ребёнка
14.01.1857
Сын: Холин Алексей
Отец ребёнка: Холин Николай
Хамовническая часть, дом курьерши Сахаровой, Тихвинская церковь, что на бережках
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Куликова Мария
Отец ребёнка: Холин Николай
Рождение ребёнка
16.07.1866
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Холин Николай
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Холин Николай
Смерть
02.03.1910
Причина смерти: От старческой дряхлости