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Холина (Сарапова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

02.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Сарапов Фёдор

Мать: Сарапова Евдокия

Бракосочетание
16.07.1851

Муж: Холин Николай

Рождение ребёнка
11.02.1853

Дочь: Сапегина Александра

Отец ребёнка: Холин Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.09.1854

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Холин Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.01.1857

Сын: Холин Алексей

Отец ребёнка: Холин Николай

Москва, город федерального значения Москва
Хамовническая часть, дом курьерши Сахаровой, Тихвинская церковь, что на бережках
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Куликова Мария

Отец ребёнка: Холин Николай

Рождение ребёнка
16.07.1866

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Холин Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Холин Николай

Смерть
02.03.1910
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: От старческой дряхлости
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