Суровцева (Параскева Николаева Жерноклеева, Зыкова) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцева (Параскева Николаева Жерноклеева, Зыкова) Прасковья Николаевна

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

11.10.1906 ст.

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1906 ст.

Отец: Николай Дмитріевъ Жерноклѣевъ Николай Дмитриевич

Мать: Жерноклеева Ульяна Александровна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Крещение
13.10.1906 ст.
Восприемники: Кузьма Иванович Косма​ Ивановъ Жерноклѣевъ, Ксения Ивановна Жерноклеева (Ксения Иванова Жерноклѣева)
Рождение ребёнка
27.11.1925

Дочь: Сизых Варвара Степановна

Отец ребёнка: Зыков Степан Мареевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 03.03.1928

Сын: Зыков Иван Степанович

Отец ребёнка: Зыков Степан Мареевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.07.1929

Дочь: Севостьянова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Зыков Степан Мареевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцев Никанор Тарасович

Развод
Неизвестно

Муж: Зыков Степан Мареевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Степан Мареевич

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница к-за «Путь Ильича»
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Около 1970
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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