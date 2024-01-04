Суровцева (Параскева Николаева Жерноклеева, Зыкова) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1906 ст.
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1906 ст.
Крещение
13.10.1906 ст.
Восприемники: Кузьма Иванович Косма Ивановъ Жерноклѣевъ, Ксения Ивановна Жерноклеева (Ксения Иванова Жерноклѣева)
Рождение ребёнка
27.11.1925
Дочь: Сизых Варвара Степановна
Отец ребёнка: Зыков Степан Мареевич
Рождение ребёнка
Около 03.03.1928
Отец ребёнка: Зыков Степан Мареевич
Рождение ребёнка
07.07.1929
Дочь: Севостьянова Валентина Степановна
Отец ребёнка: Зыков Степан Мареевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница к-за «Путь Ильича»
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1970