Дзержинский Феликс Эдмундович
Место рожденияим. Дзержиново, Ошмянский уезд Виленской губернии
Дата рождения11.09.1877
Дата смерти20.07.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
им. Дзержиново, Ошмянский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1877
им. Дзержиново, Ошмянский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1898
Место жительства
С 1899
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Смерть
20.07.1926
Место жительства
По 1926