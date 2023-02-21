Дзержинский Феликс Эдмундович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзержинский Феликс Эдмундович

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Место рождения

им. Дзержиново, Ошмянский уезд Виленской губернии

Дата рождения

11.09.1877

Дата смерти

20.07.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

им. Дзержиново, Ошмянский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1877
им. Дзержиново, Ошмянский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1898
Место жительства
С 1899
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Смерть
20.07.1926
Место жительства
По 1926
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