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Jerv (Jerw) Endla
Jerv (Jerw) Endla
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Древо
Место рождения
Ulila, Tartumaa
Дата рождения
11.12.1911
Пол
Женский
Отец
Jerv Märt
1870 г.р.
Мать
Jerw (Ungerson) Leena
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1911
Отец:
Jerv Märt
Мать:
Jerw Leena
Ulila, Tartumaa
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