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Jerv (Jerw) Endla

Место рождения

Ulila, Tartumaa

Дата рождения

11.12.1911

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1911

Отец: Jerv Märt

Мать: Jerw Leena

Ulila, Tartumaa
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