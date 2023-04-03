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Белоусов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

1845 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Белоусов Михаил Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Белоусова Катерина Крисанфовна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Белоусов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Белоусова Екатерина Фроловна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Белоусова Екатерина Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Катерина Крисанфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Екатерина Фроловна

Смерть
1845 ст.