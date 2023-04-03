Белоусов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смерти1845 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: Белоусов Михаил Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Белоусова Катерина Крисанфовна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Белоусов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Белоусова Екатерина Фроловна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Белоусова Екатерина Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1845 ст.