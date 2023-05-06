Клондратьев Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1913
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1949
Сын: Кондратьев Валерий Петрович
Мать ребёнка: Кондратьева Ираида Николаевна
Рождение ребёнка
09.06.1951
Сын: Кондратьев Александр Петрович
Мать ребёнка: Кондратьева Ираида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979