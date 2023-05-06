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Клондратьев Петр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1913

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1949

Сын: Кондратьев Валерий Петрович

Мать ребёнка: Кондратьева Ираида Николаевна

Рождение ребёнка
09.06.1951

Сын: Кондратьев Александр Петрович

Мать ребёнка: Кондратьева Ираида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Ираида Николаевна

Смерть
1979