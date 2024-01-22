Петров Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.2000
Дочь: Петрова вера Сергеевна
Мать ребёнка: Петрова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Ольга Андреевна