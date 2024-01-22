Петров Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Сергей Владимирович

Петров Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.2000

Дочь: Петрова вера Сергеевна

Мать ребёнка: Петрова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ольга Андреевна

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