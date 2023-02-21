Кореньченков Владимир Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кореньченков Владимир Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1986

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1986

Отец: Кореньченков Евгений Владимирович

Мать: не указана

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