Бухнер Иоганн Иоганнесович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1832
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бухнер Петер
Мать ребёнка: Бухнер (Беккер) Катарина
Бракосочетание
25.02.1855
Жена: Бухнер (Беккер) Катарина
Рождение ребёнка
13.10.1857
Дочь: (Бухнер) Мария Маргарета
Мать ребёнка: Бухнер (Беккер) Катарина
Рождение ребёнка
04.12.1872
Сын: Бухнер Михаель
Мать ребёнка: Бухнер (Беккер) Катарина
Смерть
Неизвестно