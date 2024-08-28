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Бухнер Иоганн Иоганнесович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1832

Отец: Бухнер Иоганнес

Мать: Бухнер (Брабандер) Мария Маргарета

Рождение ребёнка
1855

Сын: Бухнер Петер

Мать ребёнка: Бухнер (Беккер) Катарина

Бракосочетание
25.02.1855

Жена: Бухнер (Беккер) Катарина

Рождение ребёнка
13.10.1857

Дочь: (Бухнер) Мария Маргарета

Мать ребёнка: Бухнер (Беккер) Катарина

Рождение ребёнка
04.12.1872

Сын: Бухнер Михаель

Мать ребёнка: Бухнер (Беккер) Катарина

Смерть
Неизвестно

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