Гнеушев Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГнеушев Михаил Андреевич

Гнеушев Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1917

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Гнеушева Тамара Михаиловна

Мать ребёнка: Гнеушева-Гусева ?

Рождение ребёнка
07.09.1940

Сын: Гнеушев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Гнеушева-Гусева ?

Рождение ребёнка
28.04.1948

Дочь: Лазарева Раиса Иосифовна

Мать ребёнка: Гнеушева-Гусева ?

Рождение ребёнка
14.03.1952

Сын: Гусев Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Гнеушева-Гусева ?

Рождение ребёнка
20.07.1954

Сын: Гусев Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Гнеушева-Гусева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнеушева-Гусева ?

Смерть
Около 1942