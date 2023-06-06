Гнеушев Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1917
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Гнеушева Тамара Михаиловна
Мать ребёнка: Гнеушева-Гусева ?
Рождение ребёнка
07.09.1940
Сын: Гнеушев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Гнеушева-Гусева ?
Рождение ребёнка
28.04.1948
Дочь: Лазарева Раиса Иосифовна
Мать ребёнка: Гнеушева-Гусева ?
Рождение ребёнка
14.03.1952
Мать ребёнка: Гнеушева-Гусева ?
Рождение ребёнка
20.07.1954
Мать ребёнка: Гнеушева-Гусева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гнеушева-Гусева ?
Смерть
Около 1942