Галкин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Галкина -
Рождение ребёнка
09.04.1894
Сын: Галкин Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Галкина -
Рождение ребёнка
26.04.1903
Дочь: Косырева Акулина Григорьевна
Мать ребёнка: Галкина -
Работа или профессия
Неизвестно