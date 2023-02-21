Галкин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Галкин Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Галкина -

Рождение ребёнка
09.04.1894

Сын: Галкин Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Галкина -

Рождение ребёнка
26.04.1903

Дочь: Косырева Акулина Григорьевна

Мать ребёнка: Галкина -

Работа или профессия
Неизвестно
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