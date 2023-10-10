Морозов Георгий Семенов
Место рождения
Дата рождения28.10.1842 ст.
Дата смерти11.09.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1842 ст.
Отец: Морозов Семен Евтихиев
Мать: Морозова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Анна Георгиева
Мать ребёнка: Морозова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Евдокия
Смерть
11.09.1879 ст.
Горохово, Мещовский муниципальный район, Калужская область