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Морозов Георгий Семенов

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.10.1842 ст.

Дата смерти

11.09.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1842 ст.

Отец: Морозов Семен Евтихиев

Мать: Морозова Анна Васильева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Василий Георгиев

Мать ребёнка: Морозова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Анна Георгиева

Мать ребёнка: Морозова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Евдокия

Смерть
11.09.1879 ст.
Горохово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
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