Яковлева (Козлова) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Козлова) Параскева Григорьевна

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

15.10.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1822

Отец: Козлов Григорий Савельевич (Саввинович)

Мать: Козлова Агафья Семёновна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.02.1843

Сын: Козлов Федот

Отец ребёнка: не указан

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Незаконнорождённый.
Бракосочетание
09.02.1845

Муж: Яковлев Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
18.08.1846

Сын: Яковлев Тит Яковлевич

Отец ребёнка: Яковлев Яков Яковлевич

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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