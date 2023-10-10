Яковлева (Козлова) Параскева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1822
Рождение ребёнка
28.02.1843
Сын: Козлов Федот
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорождённый.
Бракосочетание
09.02.1845
Рождение ребёнка
18.08.1846
Отец ребёнка: Яковлев Яков Яковлевич
Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно