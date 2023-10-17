Архангельская Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Архангельский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Архангельский Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Архангельский Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.01.1848
Дочь: Фелицата Васильевна
Отец ребёнка: Архангельский Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Олимпиада Васильевна
Отец ребёнка: Архангельский Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно