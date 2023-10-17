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Архангельская Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Архангельский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Архангельский Василий Афанасьевич

Гольяново, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Архангельский Василий Афанасьевич

Гольяново, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1848

Дочь: Фелицата Васильевна

Отец ребёнка: Архангельский Василий Афанасьевич

Гольяново, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Олимпиада Васильевна

Отец ребёнка: Архангельский Василий Афанасьевич

Гольяново, Пехорская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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