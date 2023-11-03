Седельников Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седельников Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седельников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Лушкова Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: Седельникова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
01.11.1775

Сын: Седельников Козма Дмитриев

Мать ребёнка: Седельникова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
10.03.1778

Сын: Седельников Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Седельникова Евдокия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седельникова Евдокия Федорова

Смерть
Неизвестно
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