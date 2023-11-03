Седельников Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седельников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Лушкова Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: Седельникова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
01.11.1775
Сын: Седельников Козма Дмитриев
Мать ребёнка: Седельникова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
10.03.1778
Сын: Седельников Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Седельникова Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно