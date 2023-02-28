Громов (Белов) Сергей (Леонтьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов (Белов) Сергей (Леонтьевич)

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Место рождения

Ананьино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Громов Леон (Леонтий) Фомин

Мать: Анна

Рождение ребёнка
23.04.1907

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Громова Татьяна Арсеньевна

Рождение ребёнка
03.12.1909

Сын: Громов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Громова Татьяна Арсеньевна

Рождение ребёнка
07.04.1912

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Громова Татьяна Арсеньевна

Рождение ребёнка
31.08.1916

Сын: Громов (белов) Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Громова Татьяна Арсеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Татьяна Арсеньевна

Смерть
Неизвестно
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