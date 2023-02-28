Громов (Белов) Сергей (Леонтьевич)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Громов Леон (Леонтий) Фомин
Мать: Анна
Рождение ребёнка
23.04.1907
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Громова Татьяна Арсеньевна
Рождение ребёнка
03.12.1909
Мать ребёнка: Громова Татьяна Арсеньевна
Рождение ребёнка
07.04.1912
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Громова Татьяна Арсеньевна
Рождение ребёнка
31.08.1916
Сын: Громов (белов) Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Громова Татьяна Арсеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно