Исхак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Татлымбет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметгали

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булат

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исхаков Исламгул

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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