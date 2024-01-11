Исхак
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Татлымбет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметгали
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булат
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исхаков Исламгул
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно