Сладков Евтроп Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСладков Евтроп Федорович

Сладков Евтроп Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Сладков Федор Иванович

Мать: Сладкова Хрестинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сладкова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сладкова) Аксинья Евтропова

Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сладкова) Агафья Евтропова

Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Сладкова) Василиса Евтропова

Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Сладкова) Марья Евтропова

Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Сладков Дмитрий Евтропович

Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сладков Егор Евтропович

Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сладков Федор Евтропович

Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
11.08.1856

Сын: Сладков Лаврентий Евтропович

Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.