Сладков Евтроп Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Сладков Федор Иванович
Мать: Сладкова Хрестинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сладкова) Аксинья Евтропова
Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сладкова) Агафья Евтропова
Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Сладкова) Василиса Евтропова
Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Сладкова) Марья Евтропова
Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сладков Дмитрий Евтропович
Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
11.08.1856
Сын: Сладков Лаврентий Евтропович
Мать ребёнка: Сладкова Ульяна Федоровна
Смерть
Неизвестно