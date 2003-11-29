Матикайнен (Липаева) Лемпи Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1932
Дата смерти29.11.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1958
Дочь: Татьяна Адамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Тойво Адамович
Рождение ребёнка
11.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матикайнен Тойво Адамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.2003