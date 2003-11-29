Матикайнен (Липаева) Лемпи Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Липаева) Лемпи Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1932

Дата смерти

29.11.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1958

Дочь: Татьяна Адамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Тойво Адамович

Рождение ребёнка
11.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матикайнен Тойво Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Тойво Адамович

Смерть
29.11.2003
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