Тамбовцев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти12.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Тамбовцев Иван Марков
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Тамбовцев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Тамбовцева (захарова) Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Тамбовцев Михаил Иванович
Мать ребёнка: Тамбовцева (захарова) Ульяна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Тамбовцева (захарова) Ульяна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тамбовцева (захарова) Ульяна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тамбовцева (захарова) Ульяна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Тамбовцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Тамбовцева (захарова) Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1961