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Тамбовцев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

12.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Тамбовцев Иван Марков

Мать: Тамбовцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Тамбовцев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцева (захарова) Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Тамбовцев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцева (захарова) Ульяна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Тамбовцева (захарова) Ульяна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тамбовцева (захарова) Ульяна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тамбовцева (захарова) Ульяна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Тамбовцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцева (захарова) Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцева (захарова) Ульяна

Смерть
12.04.1961
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