Заточный Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1934
Дата смерти01.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1934
Отец: Сорокин Иван
Мать: Сорокина Дарья
Иван- родной отец. Отказался от Петра. Принял в семью Заточный Михаил. У него была жена Фекла. Когда она умерла, он женился на Варваре. Мама Михаила Ефросинья.
Рождение ребёнка
17.05.1957
Мать ребёнка: Заточная Анна Ерофеевна
Рождение ребёнка
18.07.1961
Дочь: Фролова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Заточная Анна Ерофеевна
Смерть
01.11.2020