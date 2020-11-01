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Заточный Петр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1934

Дата смерти

01.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1934

Отец: Сорокин Иван

Мать: Сорокина Дарья

Иван- родной отец. Отказался от Петра. Принял в семью Заточный Михаил. У него была жена Фекла. Когда она умерла, он женился на Варваре. Мама Михаила Ефросинья.
Рождение ребёнка
17.05.1957

Сын: Заточный Виктор Петрович

Мать ребёнка: Заточная Анна Ерофеевна

Рождение ребёнка
18.07.1961

Дочь: Фролова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Заточная Анна Ерофеевна

Смерть
01.11.2020