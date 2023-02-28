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Павлов Аким Иванович
Павлов Аким Иванович
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Место рождения
Березовка
Дата рождения
Около 1712
Дата смерти
После 1762
Пол
Мужской
Отец
Павлов Иван
До 1678 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
AS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец:
Павлов Иван
Мать:
?
Березовка
Смерть
После 1762
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