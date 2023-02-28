Павлов Аким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Аким Иванович

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Место рождения

Березовка

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

До 1678 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Павлов Иван

Мать: ?

Смерть
После 1762
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