Галаев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галаев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бабошкина Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галаев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галаев Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно