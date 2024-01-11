(Эстеркес) Сарра Ароновна
Место рожденияZhigalovo, Zhigalovsky District, Irkutsk Oblast, Russia
Дата рождения07.04.1919
Дата смерти29.01.1982
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1919
Zhigalovo, Zhigalovsky District, Irkutsk Oblast, Russia
Образование
1940
Якутский педагогический институт
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель математики
Место жительства
Неизвестно
Lyubertsy, Lyuberetsky District, Moscow Oblast, Russia
Смерть
29.01.1982
Lyubertsy, Lyuberetsky District, Moscow Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Malakhovka, Lyuberetsky District, Moscow Oblast, Russia