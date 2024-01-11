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(Эстеркес) Сарра Ароновна

Место рождения

Zhigalovo, Zhigalovsky District, Irkutsk Oblast, Russia

Дата рождения

07.04.1919

Дата смерти

29.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1919

Отец: Эстеркес Абрам-Аарон Соломонович

Мать: Надежда Абрамовна

Zhigalovo, Zhigalovsky District, Irkutsk Oblast, Russia
Образование
1940
Якутский педагогический институт
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель математики
Место жительства
Неизвестно
Lyubertsy, Lyuberetsky District, Moscow Oblast, Russia
Смерть
29.01.1982
Lyubertsy, Lyuberetsky District, Moscow Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Malakhovka, Lyuberetsky District, Moscow Oblast, Russia
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