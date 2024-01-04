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Меньшиков Михаил Поликарпович

Место рождения

Кургат, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1898 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.

Отец: Меньшиков Поликарп Савватиевич

Мать: Меньшикова Агриппина Самойловна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Меньшикова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Меньшиков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Меньшикова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Ивановна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Меньшиков Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Ивановна

Военная служба
С 1941 по ?.12.1943
Кургат, Артинский, Свердловская область
Призван Артинским РВК Пропал без вести
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Татьяна Ивановна

Пропал без вести (военное)
Неизвестно
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero30015905?last_name=Меньшиков&first_name=Михаил&middle_name=Поликарпович&birth_date=%7B%22date_start%22%3A%221897-12-31T19%3A57%3A27.000Z%22%7D&page=1
Смерть
1943
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