Меньшиков Михаил Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1898 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Меньшикова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Меньшиков Степан Михайлович
Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Меньшикова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Меньшиков Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Меньшикова Татьяна Ивановна
Военная служба
С 1941 по ?.12.1943
Призван Артинским РВК Пропал без вести
Бракосочетание
Неизвестно
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero30015905?last_name=Меньшиков&first_name=Михаил&middle_name=Поликарпович&birth_date=%7B%22date_start%22%3A%221897-12-31T19%3A57%3A27.000Z%22%7D&page=1
Смерть
1943