Рудоманов Марк Кириллович
Место рождениясл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Дата рождения1755
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Рудоманов Кирилл
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Афросинья Марковна
Мать ребёнка: Рудоманова Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Рудоманов Трофим Маркович
Мать ребёнка: Рудоманова Марина Григорьевна
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1785
Сын: Рудоманов Максим Маркович
Мать ребёнка: Рудоманова Марина Григорьевна
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1787
Сын: Рудоманов Данила Маркович
Мать ребёнка: Рудоманова Марина Григорьевна
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1801
Сын: Рудоманов Михаил Маркович
Мать ребёнка: Рудоманова Марина Григорьевна
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Рудоманова Марина Григорьевна
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Смерть
1804
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд