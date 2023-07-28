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Рудоманов Марк Кириллович

Место рождения

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд

Дата рождения

1755

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Рудоманов Кирилл

Мать: Рудоманова Евдокия Лукьяновна

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Афросинья Марковна

Мать ребёнка: Рудоманова Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рудоманов Трофим Маркович

Мать ребёнка: Рудоманова Марина Григорьевна

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Рудоманов Максим Маркович

Мать ребёнка: Рудоманова Марина Григорьевна

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1787

Сын: Рудоманов Данила Маркович

Мать ребёнка: Рудоманова Марина Григорьевна

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Рудоманов Михаил Маркович

Мать ребёнка: Рудоманова Марина Григорьевна

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Рудоманов Петр Маркович

Мать ребёнка: Рудоманова Марина Григорьевна

сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудоманова Марина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
Смерть
1804
сл. Александровка Ст.Оскольский уезд
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