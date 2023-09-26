Загороднова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Загороднов Иван Нилович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Загороднов Иван Нилович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Загороднов Иван Нилович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Загороднов Иван Нилович
Работа или профессия
Неизвестно