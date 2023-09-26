Загороднова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загороднова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Загороднов Иван Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Загороднов Иван Иванович

Отец ребёнка: Загороднов Иван Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Загороднов Иван Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Загороднов Иван Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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