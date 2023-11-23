(Восторгов) Анна Тимофеевна
Место рождениясело Воржа Ростовского уезда
Дата рождения01.01.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1843
село Воржа Ростовского уезда
РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе.(Лист 34)Запись о рождении жен.Анна.Рождение: 01 января 1843 г.Крещение... Показать все
Смерть
Неизвестно