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Вахрушева Ольга Ивановна
Вахрушева Ольга Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.1961
Пол
Женский
Отец
Вахрушев Иван Васильевич
1933 г.р.
Мать
Вахрушева (Ардашева) Валентина Михайловна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1961
Отец:
Вахрушев Иван Васильевич
Мать:
Вахрушева Валентина Михайловна
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