Упоров Абрам Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1869
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Упорова Аграфена Егорова
Рождение ребёнка
26.05.1898
Дочь: Упоров Николай Абрамов
Мать ребёнка: Упорова Аграфена Егорова
Рождение ребёнка
?.08.1899
Дочь: Упорова Мария Абрамова
Мать ребёнка: Упорова Аграфена Егорова
Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно