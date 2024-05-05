Упоров Абрам Васильев 26.10.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Упоров Абрам Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1869

Отец: Упоров Василий Павлов

Мать: Упорова (Мякушкина) Евдокия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Упорова Аграфена Егорова

Рождение ребёнка
26.05.1898

Дочь: Упоров Николай Абрамов

Мать ребёнка: Упорова Аграфена Егорова

Рождение ребёнка
?.08.1899

Дочь: Упорова Мария Абрамова

Мать ребёнка: Упорова Аграфена Егорова

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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