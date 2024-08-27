Нефедов Владимир Александрович
мужской, родился 04.09.1951, Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
ОтецНефедов Александр Михайлович20.06.1929 г.р.
МатьНефедова (Алексеева) Таисия Илларионовна10.07.1931 г.р.
Дети
Максименко Оксана Владимировна07.03.1974 г.р.
Нефедова Анастасия Владимировна17.09.1983 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1951
Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1974
Дочь: Максименко Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Кириченко Раиса Яковлевна
Рождение ребёнка
17.09.1983
Дочь: Нефедова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Нефедова (Протасова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
24.03.1985
Сын: Нефедов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Нефедова (Протасова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
27.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нефедова (Протасова) Нина Васильевна