Нефедов Владимир Александрович 04.09.1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Нефедов Владимир Александрович

Автор
АН
Нефедова А.

мужской, родился 04.09.1951, Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика

Отец
Нефедов Александр Михайлович20.06.1929 г.р.
Мать
Нефедова (Алексеева) Таисия Илларионовна10.07.1931 г.р.
Дети
Максименко Оксана Владимировна07.03.1974 г.р.
Нефедова Анастасия Владимировна17.09.1983 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1951

Отец: Нефедов Александр Михайлович

Мать: Нефедова (Алексеева) Таисия Илларионовна

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1974

Дочь: Максименко Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Кириченко Раиса Яковлевна

Рождение ребёнка
17.09.1983

Дочь: Нефедова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Нефедова (Протасова) Нина Васильевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Рождение ребёнка
24.03.1985

Сын: Нефедов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Нефедова (Протасова) Нина Васильевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Рождение ребёнка
27.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефедова (Протасова) Нина Васильевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

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