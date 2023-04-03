Gusev (Гусев) Панфил (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gusev (Гусев) Панфил (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1889 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1889

Сын: Gusev (гусев) Иван Панфилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Gusev (гусев) Терентий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Gusev (гусев) Илларион

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно