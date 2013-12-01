Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1928
Дата смерти01.12.2013
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидорова Вера Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидорова Вера Егоровна
Смерть
01.12.2013