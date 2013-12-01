Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1928

Дата смерти

01.12.2013

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сидорова Аграфена (Агриппина)

Рождение ребёнка
28.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Вера Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Вера Егоровна

Смерть
01.12.2013
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