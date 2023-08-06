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Молодкина Анна Ивановна
Молодкина Анна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Пол
Женский
Отец
Молодкин Иван
1897 г.р.
Мать
Полякова Анна Михайловна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Молодкин Иван
Мать:
Полякова Анна Михайловна
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