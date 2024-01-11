Шестопалова Пелагея Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова Пелагея Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Шестопалов Петр Тихонов

Рождение ребёнка
13.02.1875

Сын: Хмелевский Онисим Петров

Отец ребёнка: Шестопалов Петр Тихонов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Крещение 15.02. Восприемники - Меркул Михайлов Хмелевский (д. Алексеевка), Екатерина Афанасьева (жена Василия Афанасьева, сц. Сахаровка). Ф.3 Оп. 15 Д. 361
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Петр Тихонов

Смерть
Неизвестно
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