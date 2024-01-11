Шестопалова Пелагея Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Шестопалов Петр Тихонов
Рождение ребёнка
13.02.1875
Отец ребёнка: Шестопалов Петр Тихонов
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Крещение 15.02. Восприемники - Меркул Михайлов Хмелевский (д. Алексеевка), Екатерина Афанасьева (жена Василия Афанасьева, сц. Сахаровка). Ф.3 Оп. 15 Д. 361
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно