Зайцева Ксения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Ксения Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Груздева Евдокия Илларионовна

Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Зайцева Дарья Илларионовна

Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1880

Дочь: Зайцева Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
02.03.1884

Дочь: Зайцева Матрена Илларионовна

Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1885

Сын: Зайцев Дмитрий Илларионович

Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Зайцева Агриппина Илларионовна

Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1890 ст.

Сын: Зайцев Федор Илларионович

Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1892

Дочь: Зайцева Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович

Смерть
Неизвестно
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