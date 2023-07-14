Зайцева Ксения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Груздева Евдокия Илларионовна
Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Зайцева Дарья Илларионовна
Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1880
Дочь: Зайцева Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1884
Дочь: Зайцева Матрена Илларионовна
Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1885
Сын: Зайцев Дмитрий Илларионович
Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Зайцева Агриппина Илларионовна
Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1890 ст.
Сын: Зайцев Федор Илларионович
Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1892
Дочь: Зайцева Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Зайцев Илларион(Ларион) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно