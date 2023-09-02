Фещенко Анатолий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1956
Сын: Фещенко Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Фещенко Раиса Матвеевна
Рождение ребёнка
26.10.1961
Сын: Фещенко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Фещенко Раиса Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фещенко Раиса Матвеевна
Смерть
Неизвестно