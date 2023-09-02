Фещенко Анатолий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко Анатолий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1956

Сын: Фещенко Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Фещенко Раиса Матвеевна

Рождение ребёнка
26.10.1961

Сын: Фещенко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Фещенко Раиса Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фещенко Раиса Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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