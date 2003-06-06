Ошлыков Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлыков Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1928

Дата смерти

06.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

1948 г.р.
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1958 г.р.
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Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1928

Отец: Ошлыков Дмитрий Григорьевич

Мать: Ошлыкова Соломея Михеевна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Кислицина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Ошлыкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошлыкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошлыкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1958

Сын: Ошлыков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ошлыкова Лидия Ивановна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошлыкова Лидия Ивановна

Смерть
06.06.2003
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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