Ошлыков Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1928
Дата смерти06.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1928
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Кислицина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Ошлыкова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1955
Рождение ребёнка
21.05.1956
Рождение ребёнка
27.10.1958
Сын: Ошлыков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ошлыкова Лидия Ивановна
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.05.1966
Смерть
06.06.2003
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область