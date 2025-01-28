Бурцева Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурцева) Татьяна
Отец ребёнка: Бурцев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекетова (Бурцева) Анна
Отец ребёнка: Бурцев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурцев Иван
Отец ребёнка: Бурцев Максим
Рождение ребёнка
07.03.1912
Дочь: Микляева (Бурцева) Мария
Отец ребёнка: Бурцев Максим
Смерть
Неизвестно