Бурцева Акулина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурцева Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силантий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурцева) Татьяна

Отец ребёнка: Бурцев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекетова (Бурцева) Анна

Отец ребёнка: Бурцев Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурцев Иван

Отец ребёнка: Бурцев Максим

Рождение ребёнка
07.03.1912

Дочь: Микляева (Бурцева) Мария

Отец ребёнка: Бурцев Максим

Смерть
Неизвестно

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