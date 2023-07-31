Рынкевич Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рынкевич Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурашко Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Рынкевич Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рынкевич Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Рынкевич Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боженкова Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Рынкевич Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рынкевич Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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