Махмузя Яхуди кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шагабутдин Валит улы
Отец ребёнка: Валит Хайсар улы
Рождение ребёнка
1843
Сын: Хуснетдин Валит улы
Отец ребёнка: Валит Хайсар улы
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Асылбика Валит кызы
Отец ребёнка: Валит Хайсар улы
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Фейруза Валит кызы
Отец ребёнка: Валит Хайсар улы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валит Хайсар улы
Смерть
Неизвестно