Жамсоев Цыденбал
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1971
Дочь: Зурбаева Жамсоева Марина Цыденбаловна
Мать ребёнка: Жамсоева Светлана Герасимовна
Рождение ребёнка
15.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жамсоева Светлана Герасимовна