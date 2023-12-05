Жамсоев Цыденбал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамсоев Цыденбал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1971

Дочь: Зурбаева Жамсоева Марина Цыденбаловна

Мать ребёнка: Жамсоева Светлана Герасимовна

Рождение ребёнка
15.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жамсоева Светлана Герасимовна

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