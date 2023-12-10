Николич (Колчина) Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николич (Колчина) Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1972

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2014 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1972

Отец: Колчин Валерий Павлович

Мать: Колчина Регина Анатольевна

Рождение ребёнка
09.08.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николич Милан

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.2014

Дочь: Маркова Софья Юрьевна

Отец ребёнка: Марков Юрий Владимирович

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