Николич (Колчина) Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1972
Рождение ребёнка
09.08.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николич Милан
Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
29.04.2014
Дочь: Маркова Софья Юрьевна
Отец ребёнка: Марков Юрий Владимирович