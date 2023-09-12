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Афимья Еремеева
Афимья Еремеева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Алексей
Марк
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Марк
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Алексей
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Алешево
, Ногатинская волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно
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