Афимья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марк

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Алешево, Ногатинская волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно
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