Лившиц Хаясара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лившиц Хаясара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1901

Дочь: Ялоза Мария (Матильда Матли) (Матильда, Матли)

Отец ребёнка: Лившиц Лев (Лейба)

м. Копысь, Горецкого уезда, Могилевской губернии
Рождение ребёнка
01.05.1905

Дочь: Лагойская Мария (Маруся Мира) (Маруся, Мира)

Отец ребёнка: Лившиц Лев (Лейба)

м. Копысь Горецкого уезда Могилевского уезда
Рождение ребёнка
07.04.1913

Дочь: Леонович, Лейтман Зинаида (Злата)

Отец ребёнка: Лившиц Лев (Лейба)

м. Копысь, Горецкого уезда, Могилевской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лившиц Моисей

Отец ребёнка: Лившиц Лев (Лейба)

Смерть
Неизвестно
м. Копысь, Горецкого уезда, Могилевской губернии
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