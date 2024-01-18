Лившиц Хаясара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1901
Дочь: Ялоза Мария (Матильда Матли) (Матильда, Матли)
Отец ребёнка: Лившиц Лев (Лейба)
м. Копысь, Горецкого уезда, Могилевской губернии
Рождение ребёнка
01.05.1905
Дочь: Лагойская Мария (Маруся Мира) (Маруся, Мира)
Отец ребёнка: Лившиц Лев (Лейба)
м. Копысь Горецкого уезда Могилевского уезда
Рождение ребёнка
07.04.1913
Дочь: Леонович, Лейтман Зинаида (Злата)
Отец ребёнка: Лившиц Лев (Лейба)
м. Копысь, Горецкого уезда, Могилевской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лившиц Моисей
Отец ребёнка: Лившиц Лев (Лейба)
Смерть
Неизвестно
м. Копысь, Горецкого уезда, Могилевской губернии