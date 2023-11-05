Яцунов Ефим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцунов Ефим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1820 и 1828

Дата смерти

27.08.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
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Место
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Рождение
Между 1820 и 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Из посемейного списка следует, что Ефим Николаевич родился в 1820 году. Но из записи о смерти следует, что он родился в 1828 году.
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Дочь: Яцунова Матрона Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Сын: Яцунов Антоний Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Сын: Яцунов Евстрат Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Яцунов Кирилл Ефимович

Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна

Бракосочетание
До 1874

Жена: Яцунова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
31.07.1875

Сын: Яцунов Евдоким Ефимович

Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Яцунов Климент Ефимович

Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Яцунов Карп Ефимович

Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна

В метрической книге указана только одна дата. Непонятно, это дата рождения или дата крещения.
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Яцунов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна

Михайловская, Ковенский уезд, Ковенская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1883 ст.

Сын: Яцунов Павел Ефимович

Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
29.10.1885 ст.

Сын: Яцунов Авраам Ефимович

Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна

Михайловская, Ковенский уезд, Ковенская губерния
Смерть
27.08.1892 ст.
Умер от катаракты
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