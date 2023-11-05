Яцунов Ефим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1820 и 1828
Дата смерти27.08.1892 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Из посемейного списка следует, что Ефим Николаевич родился в 1820 году. Но из записи о смерти следует, что он родился в 1828 году.
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Яцунова Матрона Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна
Бракосочетание
До 1874
Рождение ребёнка
31.07.1875
Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Яцунов Карп Ефимович
Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна
В метрической книге указана только одна дата. Непонятно, это дата рождения или дата крещения.
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
29.06.1883 ст.
Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
29.10.1885 ст.
Мать ребёнка: Яцунова Ирина Александровна
Смерть
27.08.1892 ст.
Умер от катаракты