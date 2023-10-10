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Логинов Гавриил Васильевич

Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

09.04.1920

Дата смерти

25.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова Кулагань Наталья Ната баба Ивановна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Суняйкина Надежда Гаврииловна

Мать ребёнка: Логинова Кулагань Наталья Ната баба Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Логинова Вера Гаврииловна

Мать ребёнка: Логинова Кулагань Наталья Ната баба Ивановна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симдянкина Валентина Гаврииловна

Мать ребёнка: Логинова Кулагань Наталья Ната баба Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Кулагань Наталья Ната баба Ивановна

Смерть
25.12.1981
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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