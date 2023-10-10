Логинов Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.04.1920
Дата смерти25.12.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логинова Кулагань Наталья Ната баба Ивановна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Суняйкина Надежда Гаврииловна
Мать ребёнка: Логинова Кулагань Наталья Ната баба Ивановна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Логинова Вера Гаврииловна
Мать ребёнка: Логинова Кулагань Наталья Ната баба Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симдянкина Валентина Гаврииловна
Мать ребёнка: Логинова Кулагань Наталья Ната баба Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1981