Митрофанов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофанов Владимир Иванович

Митрофанов Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1940

Дата смерти

15.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.05.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close