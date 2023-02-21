Микулина (Рудина) Анисья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Никулин Афонасей Степанович
Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабожникова Феодора Степановна
Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич
Смерть
1786