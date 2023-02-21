Микулина (Рудина) Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микулина (Рудина) Анисья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Микулин Мосей Степанович

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Никулин Афонасей Степанович

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Никулин Яков Степанович

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабожникова Феодора Степановна

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Смерть
1786
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