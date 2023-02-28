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Долгов Михаил Денисович

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Место рождения

Томарово

Дата рождения

05.11.1903

Дата смерти

17.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1903

Отец: Долгов Денис (Дионисий) Никитич

Мать: Долгова Евдокия (Дуня) Васильевна

Крещение
06.11.1903
Godparents:Той же деревни крестьянин Василий Иванович Бодров, деревни Гаврикова крестьянка Татьяна Ивановна Гловачёва | Троицкая церковь, село Троицкое-Ордынцы
Смерть
17.01.1904
Причина смерти: от колик
Похороны
19.01.1904
на приходском кладбище | село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище
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