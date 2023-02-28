Долгов Михаил Денисович
Место рождения
Дата рождения05.11.1903
Дата смерти17.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1903
Крещение
06.11.1903
Godparents:Той же деревни крестьянин Василий Иванович Бодров, деревни Гаврикова крестьянка Татьяна Ивановна Гловачёва | Троицкая церковь, село Троицкое-Ордынцы
Смерть
17.01.1904
Причина смерти: от колик
Похороны
19.01.1904
на приходском кладбище | село Троицкое-Ордынцы, приходское кладбище